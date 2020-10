Stiri pe aceeasi tema

- Franta va interzice un grup islamist numit dupa seicul Ahmed Yassin, co-fondator al miscarii Hamas, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al guvernului de la Paris, citat de Reuters, scrie Agerpres.

- Cotidianul regional francez La Nouvelle Republique a primit amenintari pe retelele sociale dupa ce a publicat o caricatura cu profetul Mahomed pe prima pagina, a afirmat miercuri unul din jurnalistii publicatiei, transmite Reuters, citata de AGERPRES.Duminica, 18 octombrie, La Nouvelle Republique…

- Ministrul de Interne francez, Gerald Darmanin , a cerut inchiderea moscheii din regiunea pariziana Pantin. Decizia a fost luata in cadrul anchetei privind atentatul produs asupra profesorului Samuel Paty, decapitat vineri in fata scolii unde preda. Drama s-a produs dupa ce Paty a prezentat intr-un curs…

- Politia din Tunisia a declansat o ancheta dupa ce un deputat independent a justificat decapitarea unui profesor in Franta, estimand ca "trebuie asumate" consecintele oricarei "atingeri aduse profetului" Mahomed, informeaza luni AFP.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta sub…

- Franța se pregatește sa expulzeze 231 de straini aflați pe o lista de supraveghere a guvernului pentru presupuse credințe religioase extremiste, dupa uciderea profesorului Samuel Paty de catre un tanar islamist de origine cecena, au declarat surse din Poliția pariziana, potrivit Reuters.Ministrul de…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP.

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP, potrivit news.ro.In Place de la Republique,…

- Politia franceza a interzis joi un protest al 'vestelor galbene' programat la Paris la sfarsitul saptamanii, pe motiv ca ar putea tulbura linistea publica, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, politia a precizat ca este interzisa si adunarea 'vestelor galbene' in anumite locuri din…