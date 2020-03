Franța închide restaurantele Premierul francez a dispus inchiderea, de duminica, a tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale din toata țara, in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax. Premierul francez a ordonat duminica tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale sa se inchida in toata țara in lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Edouard Philippe a facut anunțul sambata seara. „Obiectivul nostru este sa va protejam. Sunt conștient de efortul și sacrificiile pe care vi le solicitam ", a spus el. „Am incredere ca francezii pot ințelege gravitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

