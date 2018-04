Stiri pe aceeasi tema

- Germania se va alatura Frantei pentru a promova un nou demers international vizand ajungerea la o incetare durabila a focului in Siria, a declarat sambata ministrul de externe Heiko Maas, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Potrivit sefului diplomatiei de la Berlin, Germania, Franta, Marea…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman si premierul libanez Saad Hariri iau cina marti la Elysee cu Emmanuel Macron, a anuntat presedintia, la cinci luni dupa criza libaneza in care Franta a jucat un rol de mediator, relateaza Reuters.

- Presedintele Emmanuel Macron a avut, vineri, o intalnire cu premierul Frantei, Edouard Philippe, presedintele Senatului, Gerard Larcher, si cel al camerei inferioare a Parlamentului (Adunarea Nationala), Francois de Rugy. Desi intalnirea nu a fost concludenta, au existat niste progrese, potrivit…

- Franta 'impartaseste constatarea Regatului Unit' cu privire la responsabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, a declarat joi presedintia franceza intr-un comunicat, citat de AFP. Aceasta precizare intervine in conditiile in care Palatul Elysee declarase miercuri…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat joi dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters. In aceeasi dezbatere…

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron referitoare…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anunțat, luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv (CExN) al PSD, ca membrii Comisiei speciale care modifica legile Justitiei vor incepe modificarea Codurilor penale si dezincriminarea abuzului in serviciu, afirmand ca directiva europeana care vizeaza prezumtia de…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…