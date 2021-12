Franța. Epidemie în epidemie: bronșiolită și Covid. Medicii nu exclud o legătură între cele două Epidemia de bronșiolita existenta in prezent in Franța coincide cu valul al cincilea de Covid. Doua epidemii? Sunt legaturi intre ele? Sunt intrebari pe care și le pun medicii și carora le raspund unele studii. In plin val cinci de Covid, Franța metropolitana este afecata de o epidemie de bronșiolita in cazul bebelușilor sub doi ani. Intre 6 și 12 decembrie, 4.841 de copii sub doi ani au fost la departamentele de urgența pentru bronșiolita, dintre care 1.739 au fost spitalizați, potrivit buletinului saptamanal al Sanatații publice din Franța. Copiii spitalizați cu diagnosticul de bronșiolita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

