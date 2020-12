Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron se afla in izolare de joi, la resedinta oficiala La Lanterne de la Versailles, in apropiere de Paris, din cauza testarii pozitive la noul coronavirus.Citește și Președintele Emmanuel Macron, testat pozitiv la noul coronavirus. Și premierul Jean Castex a intrat in autoizolareLudovic…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, depistat joi cu COVID-19, prezinta sambata 'o stare de sanatate stabila' in raport cu ziua precedenta, iar rezultatele examenelor clinice si paraclinice 's-au dovedit linistitoare', a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, informeaza AFP. Presedintele,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Ucraina a anuntat joi ca discuta despre un schimb de prizonieri si despre noi retrageri de trupe cu Kremlinul si separatistii pro-rusi din estul tarii, acuzand in acelasi timp Moscova ca blocheaza procesul de pace, relateaza AFP. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi…

- Cu o pondere de 40% din cifra totala, românii au fost principalii turiști straini pe litoralul bulgaresc. Pe de alta parte, numarul turiștilor români care au ales litoralul românesc, în vara, a scazut cu 27%, transmite Mediafax.Potrivit statisticilor oficiale din Bulgaria,…

- "Este cu siguranta de neimaginat, dar nu este imposibil, pentru ca ne uitam la pierderea a 1 milion de oameni in noua luni si apoi ne uitam la realitatea obtinerii unui vaccin in urmatoarele noua luni, ceea ce este o sarcina importanta pentru toti cei implicati", a declarat dr. Mike Ryan, director…