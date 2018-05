Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat ca Washingtonul se retrage din ințelegerea internaționala privind arsenalul nuclear al Iranului. Presedintele american a criticat acordul incheiat in 2015 de puterile internationale – SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania – ...

- "Fara acest Acord, Statele Unite risca sa se confrunte cu optiunea perdanta intre un Iran dotat cu arme nucleare si un alt razboi in Orientul Mijlociu. Acordul nu avea obiectivul solutionarii tuturor problemelor cu Iranul, dar este functional. Stiam ca Iranul este implicat in comportamente destabilizatoare,…

- Donald Trump va anunța, marți, decizia privind acordul nuclear cu Iranul, iar din declarațiile facute in ultima perioada de liderul de la Washington cel mai probabil va decide sa se retraga, scrie Agerpres citand agențiile internaționale. “Voi anunta decizia mea privind Acordul cu Iranul maine, de la…

- "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare", a declarat prim-ministrul israelian, citat de Reuters. Premierul israelian, adversar inversunat al acordului international asupra activitatilor nucleare ale Iranului, a prezentat presei la Tel Aviv…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…

- Peste 500 de deputati din Franta, Germania si Marea Britanie au trimis o cerere omologilor sai din Statele Unite, prin care ii indeamna sa il convinga pe presedintele Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- In cel mai nordic punct al Groenlandei au fost inregistrate 61 de ore de temperaturi peste pragul de inghet, numai de la inceputul acestui an. Este un record, unul ingrijorator. Domenica Davis, meteorolog: Cea mai nordica statie meteo din lume, aflata in Groenlanda la circa 650 de kilometri distanta…