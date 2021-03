Stiri pe aceeasi tema

- In regiunea Dunkerque din nordul Frantei vor fi instituite 'masuri suplimentare de franare' a epidemiei de COVID-19, a anuntat marti biroul premierului Jean Castex, potrivit France Presse. Epidemia a luat amploare la Dunkerque, unde rata de incidenta a fost luni de 91 de cazuri la 100.000 de…

- Alegerile departamentale si regionale din Franta, programate pentru luna martie, au fost amanate pana in iunie ca urmare a situatiei epidemiologice printr-un vot marti seara in Senat, transmite AFP preluat de agerpres. Vezi și: Donald Trump revine in forța cu o solicitare ferma catre republicani:…

- Parlamentarii care absenteaza nemotivat de la ședințele de plen sau ale comisiilor vor fi sancționați cu 1.100 lei pentru fiecare absența, prevede un proiect de lege inițiat de mai mulți deputați PNL. In prezent, exista sancțiuni, dar nu sunt aplicate, de cele mai multe ori, suma fiind de 100 lei pentru…

- In urma discutiilor, s a votat in unanimitate modificarea componentei comisiei de evaluare a procurorilor din cadrul unitatii de parchet din Constanta. A fost numit in calitate de membru desemnat al comisiei prim procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, magistratul Giorgiana…

- Seful de Stat Kassym-Jomart Tokaiev a semnat ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ care se raporteaza la Pactul international pentru drepturile civile si politice. Textul a fost ratificat anul trecut de parlamentul din Kazahstan. Pactul ii obliga pe semnatari sa aboleasca pedeapsa capitala…

- Deputatii rusi au aprobat miercuri in ultima lectura inasprirea legislatiei asupra persoanelor si organizatiilor calificate drept "agenti ai strainatatii", masuri denuntate de ONG-uri, relateaza France Presse. Conform acestor amendamente, o persoana sau un grup care primeste sprijin material…

- Textul, care autorizeaza de asemenea sinuciderea asitata, care vizeaza bolnavi cu afectiuni "grave si incurabile" sau cu boli degenerative, a fost adoptat cu 198 de voturi la 138. Proiectul urmeaza sa fie trimis Senatului, care il poate aproba sau amenda si trimite inapoi Congresului. In cazul unei…