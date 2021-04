River Development semnează tranzacția de vânzare a clădirii de birouri The Light One

River Development, dezvoltatorul celor două proiecte integrate și cu funcționalități multiple – Sema Parc și The Light, a semnat tranzacția de vânzare a clădirii The Light One către investitorul UNIQA Real Estate GmbH. River… [citeste mai departe]