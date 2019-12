Stiri pe aceeasi tema

- Trei angajați ai serviciului de urgența au murit dupa ce elicopterul cu care se deplasau pentru o misiune de salvare in sudul Franței, unde inundațiile au facut doua victime, s-a prabușit in apropiere de Marsilia, relateaza Hotnews. Coasta Mediteranei franceze a fost lovita de ploi puternice saptamana…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca se afla în contact cu 'diferiti actori români', apreciind ca 'este timpul ca ei sa prezinte un candidat' la un post în viitorul executiv european, transmite dpa, preluata de Agerpres.'Singurul…

- Ornella Gilligmann si Ines Madani au fost judecate in acelasi timp cu alte trei femei, dintre care doua au primit 20 de ani de inchisoare, iar una 5 ani. Aceasta grupare de femei, astazi cu varsta intre 22 si 42 de ani, a devenit "imaginea jihadului feminin" in Franta, potrivit exprimarii reprezentantilor…

- Kulwinder Singh este acuzat ca a turnat benzina pe soția sa și i-a dat foc pentru ca femeia voia sa-l paraseasca, relateaza smh.com.au. Caz șocant in Australia. Un barbat din Sydney, Kulwinder Singh, in varsta de 41 de ani, a ajuns in fața instanței dupa ce a turnat benzina pe soția sa, Parwinder Kaur,…

- Autoritatile franceze au pus capat activitatii unei retele de prostitutie organizate de cetateni romani, informeaza surse judiciare ale agentiei France Presse. Noua romani sunt anchetati in dosarul legat de retea de prostitutie ‘cu activitate itineranta’ in mai multe localitati, care functiona din octombrie…

- Philippe a subliniat ca numarul solicitarilor de azil a crescut cu 22% intre 2017 si 2018, deplangand faptul ca "sistemul francez de azil a ajuns la saturatie". "Nu ma tem sa reflectez la ideea de cote" in materie de imigratie economica, a mai spus seful guvernului, care a tinut sa adauge…

- Arhitectul francez Roger Taillibert, care a proiectat actualul stadion Parc des Princes, a incetat din viata la 93 de ani, a anuntat clubul de fotbal Paris Saint-Germain. Inaugurata in anul 1972, in ultima sa versiune, arena pe care isi disputa meciurile de pe teren propriu PSG este considerata…