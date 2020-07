Componenta noului guvern ar urma sa fie cunoscuta luni, au indicat pentru Reuters doua surse apropiate de presedintele Republicii, adica la trei zile dupa numirea lui Jean Castex in postul de prim-ministru.



"Presedintele Republicii si premierul sunt in discutii. Ei se vor reintalni duminica seara la Palatul Elysee", a explicat o sursa din anturajul lui Emmanuel Macron. "In acest stadiu, este avuta in vedere o arhitectura cu 20 de ministri si ministri delegati. Secretarii de stat vor fi numiti intr-o a doua etapa", a adaugat aceasta.



Guvernul fostului premier Edouard Philippe…