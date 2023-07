Stiri pe aceeasi tema

- Librarii de pe malul Senei spun ca Jocurile Olimpice amenința sa ștearga un simbol al Parisului, dupa ce au fost anunțați de autoritațile locale ca, din motive de securitate, vor trebui sa iși indeparteze tarabele pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor de vara din 2024.Aproximativ 570 dintre…

- Torta olimpica, in care va arde flacara olimpica a Jocurilor de vara de la Paris, va fi fabricata din otel reciclat la uzinele franceze ArcelorMittal, unul din sponsorii Jocurilor Olimpice, a anuntat comitetul organizator al Jocurilor din 2024. Design-ul acestei torte a fost prezentat marti dimineata…

- Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a vorbit marți despre „puterea pacificatoare” a sportului și la modul in care aceasta este legata de razboiul pe scara larga al Rusiei impotriva Ucrainei, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Ministrul ungar, in cadrul unei intalniri cu Ng Ser Miang, vicepreședintele…

- Torta olimpica, in care va arde flacara olimpica a Jocurilor de vara de la Paris, va fi fabricata din otel reciclat la uzinele franceze ArcelorMittal, unul din sponsorii Jocurilor Olimpice, a anuntat, marti, comitetul organizator al Jocurilor din 2024, citat de AFP, potrivit Agerpres.Design-ul acestei…

- Ucraina U21 a invins Franța U21, scor 3-1, pe Cluj Arena, și s-a calificat in semifinalele EURO 2023. In faza grupelor, ucrainenii trecusera și de naționala lui Sandoi, 1-0. Naționala lui Ruslan Rotan a obținut și biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Ucraina U21 va juca in semifinale impotriva…

- Atacantul francez Antoine Griezmann a dezvaluit ca va exercita o "presiune extraordinara" pentru a i se permite sa joace pentru Franța la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris, daca va fi convocat in echipa.Jucatorul de 32 de ani de la Atletico Madrid este un nume important in fotbalul european,…

- Poliția franceza a facut percheziții in dimineața zilei de marți, 20 iunie, in birourile comitetului de organizare Paris 2024 din capitala Franței, relateaza Reuters și CNN. Potrivit procurorilor, verificarile au avut loc in cadrul unor anchete privind presupuse deturnari de fonduri publice și favoritisme.Parchetul…

- Persoanele fara adapost care locuiesc in Paris vor fi incurajate sa plece in perioada premergatoare Jocurilor Olimpice și Paralimpice de anul viitor din capitala Franței, relateaza insidethegames. Guvernul francez dorește ca mii de persoane sa se mute in