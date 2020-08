Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a reiterat joi apelul la formarea rapida a unui guvern si la adoptarea de reforme "de urgenta" in Liban, atragand atentia ca, in caz contrar, aceasta tara risca sa dispara, relateaza AFP."Astazi, riscul este disparitia Libanului, asa ca trebuie luate aceste masuri", a spus ministrul…

- In Liban au loc discutii intense intre partidele politice pentru formarea unui nou guvern, in incercarea de a domoli rapid furia publica dupa explozia devastatoare produsa saptamana trecuta in portul capitalei Beirut, transmite miercuri dpa, citand surse politice libaneze, potrivit Agerpres.'Sunt…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves le Drian, a cerut luni Libanului ''formarea rapida a unui guvern care sa dovedeasca populatiei'', dupa demisia echipei aflate la putere, in urma exploziei devastatoare care a avut loc saptamana trecuta in portul din Beirut, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Videoconferinta donatorilor in sprijinul Libanului, a carui capitala Beirut a fost devastata in aceasta saptamana de explozii de proportii, va avea loc duminica la 12:00 GMT (15:00, ora Romaniei), coorganizata de ONU si de Franta, a transmis presedintia franceza pentru AFP, potrivit Agerpres.Sambata…

- Peste 44.000 de oameni au semnat o petitie online prin care cer ca Franta sa preia controlul asupra Libanului, in urma exploziei din Beirut, care a distrus o buna parte din oras, provocand moartea a peste 137 de oameni si ranirea a peste 5.000. Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi o ancheta…

- Mulțimi uriașe și entuziaste l-au primit la Beirut pe Emmanuel Macron, primul șef de stat strain care ajunge la fața locului, la doua zile dupa exploziile soldate cu cel puțin 137 de morți și mii de raniți, noteaza CNN. Libanezii au cerut schimbarea regimului de la Beirut și au cerut ajutorul Parisului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa. Castex va fi insarcinat…

