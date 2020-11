Fortele franceze l-au ucis pe Bah ag Moussa, un lider militar important al filialei nord-africane a retelei teroriste Al-Qaida, in timpul unei operatiuni desfasurate in nord-estul statului Mali, a anuntat vineri ministrul francez al fortelor armate Florence Parly, potrivit Reuters. Fostul colonel in armata maliana, cunoscut si sub numele Bamoussa Diarra, era 'mana dreapta' a lui Iyad Ag Ghali, liderul celei mai active grupari jihadiste din Mali, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), care a comis numeroase atacuri contra unor militari si civili in Mali si Burkina Faso. ''Figura…