Stiri pe aceeasi tema

- Franta a lansat aceasta campanie de vaccinare cu supra-rapel pentru persoanele cu varste de peste 80 de ani, cele imunodeprimate sau pentru alte persoane considerate cu un risc ridicat de a dezvolta o forma grava de COVID-19.,,Este nevoia sa treaca sase luni de la precedenta inoculare pentru a primi…

- Franta a lansat miercuri campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu a treia doza, o initiativa care este dedicata persoanelor in varsta si celor vulnerabile, pentru a compensa scaderea eficacitatii vaccinurilor dupa cateva luni de la inoculare, transmite AFP. ‘Cu acest rapel veti fi protejati pentru…

- Franta a lansat miercuri campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu a treia doza. Initiativa este dedicata persoanelor in varsta si celor vulnerabile, pentru a compensa scaderea imunitații dupa cateva luni de la inoculare.

- Persoanele al caror sistem imunitar este slabit vor putea primi a treia doza de vaccin anti-Covid cu scopul de a le proteja contra bolii, a anuntat Agentia Americana a Medicamentului (FDA), informeaza agenția News.ro . „Tara a intrat intr-un nou val al pandemiei de Covid-19 si FDA este constienta pe…

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina, nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat, luni, ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. "Incepand din 15 septembrie, daca lucrezi in domeniul sanitar si nu esti vaccinat, nu vei mai putea munci si nu vei mai…

- Franta risca o crestere puternica brusca a contaminarilor cu peste 20.000 de noi cazuri de infectii pe zi la inceputul lunii august daca nu ia urgent masuri pentru a preveni revenirea epidemiei din cauza raspandirii variantei Delta, a avertizat duminica ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca va oferi sprijin ultimelor cinci tari din lume care nu au lansat deocamdata pe teritoriile lor campanii nationale de vaccinare impotriva COVID-19, in...

- Malta nu a consemnat niciun nou caz de infectare cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, o premiera in 11 luni. Ministrul sanatatii maltez a cerut populatiei sa ramana prudenta pentru a preveni o eventuala recrudescenta, transmite luni Reuters. ”Astazi este prima zi cu zero cazuri incepand de vara trecuta”,…