Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a aprobat definitiv proiectul de lege de bioetica care include, printre altele, emblematica extindere a procreației asistate medical (PMA) la toate femeile, inclusiv cele single și lesbiene. Dupa doi ani de naveta parlamentara, se concretizeaza una dintre principalele promisiuni…

- Parlamentul francez a aprobat definitiv proiectul de lege de bioetica care include, printre altele, emblematica extindere a procreației asistate medical (PMA) la toate femeile, inclusiv cele single și lesbiene. Dupa doi ani de naveta parlamentara, se concretizeaza una dintre principalele promisiuni…

- Spania este a patra tara europeana care a dezincriminat eutanasia, dupa Olanda, Belgia si Luxemburg. Legea intrata in vigoare, vineri, pe 25 iunie, potrivit ziarului spaniol ABC, permite unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei. Legea aproba atat eutanasierea, atunci…

- Legea ce permite eutanasierea a intrat in vigoare vineri in Spania, facand din aceasta tara una dintre putinele din lume care permit unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei, relateaza France Presse. Acest text “raspunde la o cerinta sociala si contine garantii”…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) recomanda statelor sa evite administrarea vaccinului produs de AstraZeneca persoanelor cu varsta de peste 60 de ani. Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) considera ca folosirea AstraZeneca este sigura pentru toate grupele de varsta. Cu toate acestea,…

- Veste buna pentru absolvenții de Drept care doresc sa urmeze o cariera in magistratura: deputații au votat joi legea care permite organizarea unei noi sesiuni, anul acesta. Din cauza unei decizii a Curții Constituționale, concursul care trebuia organizat anul trecut a fost suspendat. Toți cei 285 de…

- Circa 18.800 de persoane au decedat in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o scadere anuala fara precedent, de 17% fata de 2019, arata datele publicate marti de Comisia Europeana. Cum au evoluat cifrele Cifrele arata ca un numar de 4.000 de vieti au fost crutate pe…