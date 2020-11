Stiri pe aceeasi tema

- Politia a retinut 81 de persoane in toata Franta dupa protestele ce au avut loc in mai multe orase impotriva brutalitatii politiei si unei noi legi controversate de securitate. Un barbat de culoare a fost batut de oamenii legii, care sunt acuzați de violența rasiala, incident in urma caruia președintele…

- Politia a retinut 81 de persoane in toata Franta dupa protestele ce au avut loc in mai multe orase impotriva brutalitatii politiei si unei noi legi controversate de securitate, informeaza luni agentia DPA, potrivit AGERPRES. Arestarile au fost efectuate dupa ce in jur de 133.000 de persoane…

- Politia a retinut 81 de persoane in toata Franta dupa protestele ce au avut loc in mai multe orase impotriva brutalitatii politiei si unei noi legi controversate de securitate, informeaza luni agentia DPA, relateaza Agerpres. Arestarile au fost efectuate dupa ce in jur de 133.000 de persoane au demonstrat…

- Sute de polonezi au protestat din nou la Varsovia sambata impotriva inaspririi legii avortului, informeaza dpa preluat de agerpres. Politia a cerut manifestantilor prin megafon sa plece si a incercat sa-i inconjoare, relateaza ziarul Gazeta Wyborcza. "Avem dreptul sa protestam", a scandat multimea.…

- Politia belarusa a facut uz duminica de tunuri cu apa, grenade asurzitoare si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii adunati la Minsk ca sa protesteze din nou impotriva realegerii controversate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit Ministerului de Interne belarus, informeaza AFP…

- In timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, politia din Belarus a arestat 317 persoane. Anuntul a fost astazi de Ministerul de Interne, potrivit Reuters. Duminica au marsaluit prin centrul capitalei Minsk zeci de mii de persoane, pentru a le cere autoritatilor sa ii elibereze…

- Paisprezece civili, dintre care sapte femei si cinci copii, au fost ucisi marti de explozia unei mine artizanale in centrul Afganistanului, au anuntat mai multi responsabili, un atac produs in ciuda negocierilor de pace de la Doha dintre talibani si guvernul afgan, informeaza France Presse, potrivit…

- Apoximativ 100.000 de oameni au ieșit pe strazile din Minsk pentru a protesta fața de frauda electorala și violențele Poliției, scriu AFP și Reuters. 250 de manifestanți au fost arestați pentru folosirea simbolurilor opoziției, a anunțat Ministerul de Interne din Belarus.