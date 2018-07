Stiri pe aceeasi tema

- Antoine Griezmann (27 de ani) a vorbit despre calificarea Franței in sferturile de finala ale CM și a dezvaluit cu cine intenționa sa faca schimb de tricouri la finalul victoriei cu Argentina, scor 4-3. "Un meci nebun. Știam ca trebuie sa ne aparam bine, pentru ca am jucat contra celui mai bun fotbalist…

- Cupa Mondiala din Rusia programeaza, marti, patru meciuri, in grupele C si D, cele mai asteptate fiind Danemarca - Franta si Nigeria Croatia (news.ro).De la ora 17.00, in grupa C, pe arena Lujniki din Moscova, Danemarca va juca impotriva Frantei, iar de la aceeasi ora, la Soci, Peru va intalni…

- Considerata una din favorite la caștigarea trofeului, Franța a avut parte de un debut cu emoții la Campionatul Mondial din Rusia. Elevii lui Didier Deschamps au inceput promițator partida cu Australia, dar entuziasmul s-a stins pe parcurs. Tabela a ramas neschimbata in primele 45 de minute, cu cea mai…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a apreciat miercuri ca 'fara scuze oficiale' din partea Frantei, ar fi mai bine ca intalnirea preconizata intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul italian, Giuseppe Conte, sa fie anulata, informeaza France Presse si dpa, preia Agerpres.'Daca…

- Guvernul francez a decis evacuarea taberelor de refugiati care s-au format de-a lungul canalelor din Paris. Mutarea este una emblematica ce reprezinta noua abordare a francezilor cu privire la imigranti, potrivit Deutsche Welle. Ministerul de Interne al Frantei a anuntat la inceputul saptamanii…

- Romania, trimisa in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Comisia Europeana a decis, joi sa trimita Franța, Germania, Ungaria, Italia, Romania și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca au incalcat normele europene, convenite privind calitatea aerului…

- Romania, Ungaria si Cehia au blocat, vineri, 11 mai, planurile Uniunii Europene de adoptare a unei declaratii comune prin care blocul comunitar sa condamne oficial mutarea ambasadelor, in frunte cu Ambasada SUA, de la Tel Aviv la Ierusalim. Initiativa de adoptare a declaratiei ar fi apartinut Frantei,…

- O 'conferinta internationala' pentru 'o pace justa si durabila' in Tara Bascilor se va desfasura la 4 mai in Cambo-les-Bains (sud-vestul Frantei), a anuntat luni Raymond Kendall, expert al Grupului International de Contact (GIC) care negociaza pentru a pune capat acestui conflict…