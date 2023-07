Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si-a pierdut viata in orasul olandez Haarlem dupa ce a fost lovita de un copac care s-a prabusit in timpul unei puternice furtuni de vara care s-a abatut miercuri asupra Tarilor de Jos, a informat agentia de stiri Nu.nl, citand surse din cadrul politiei locale, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Politia…

- China a cerut Tarilor de Jos sa nu impiedice cooperarea bilaterala in industria semiconductorilor si sa nu abuzeze de masurile de control al exporturilor, a declarat Ministerul Comertului din China intr-un comunicat, transmite Reuters. CITESTE SI Fierb Balcanii: Inaltul reprezentant al comunitatii…

- Arheologii din Tarile de Jos au anuntat miercuri descoperirea unui sit religios cu o vechime de 4.000 de ani, continand o movila funerara cu rol de calendar solar, și descris de media drept „Stonehenge-ul Tarilor de Jos”, cu referire la celebrul complex megalitic din Anglia, relateaza Reuters și Agerpres.

- Comisarul pentru Industrie al Uniunii Europene, Thierry Breton, a cerut joi mai multor tari UE sa se alature celor 10 care au restrictionat sau interzis implicarea grupurilor chineze Huawei si ZTE in retelele lor de telecomunicatii 5G, invocand riscuri pentru securitatea colectiva a blocului, transmite…

- La aproape 38 de ani, pe care ii va implini pe 9 septembrie, Luka Modric a fost cel mai bun om al Croației in semifinala de Nations League caștigata cu naționala Țarilor de Jos, 4-2. Olandezilor nu le-a venit sa creada la ce nivel joaca fostul Balon de Aur, astfel ca un jurnalist i-a cerut pașaportul…

- Shell a anuntat ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters. Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie, invocand „conditii…

- Romania se afla, alaturi de Franta, Italia si Republica Ceha, printre opt state membre ale Uniunii Europene care fac eforturi pentru a slabi noile norme ale UE privind emisiile pentru masini, declarand ca sunt prea ambitioase si nerealiste pentru a fi atinse de producatorii de automobile, transmite…

- Milioane de olandezi au iesit joi pe strazile oraselor din Tarile de Jos pentru a celebra sarbatoarea nationala "Ziua Regelui", imbracati in haine portocalii si bucurandu-se de pietele in aer liber, desi increderea populatiei in monarhie a inregistrat o scadere semnificativa, relateaza Reuters.Regele…