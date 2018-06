Franco, retras din mausoleul din Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Noul Guvern socialist spaniol a decis sa retraga ramasitele dictatorului Francisco Franco din mausoleul acestuia, situat in apropiere de Madrid, cu scopul de a-l transforma in loc de „reconciliere”, intr-o tara in care dezbaterea cu privire la amintirea dictatorului

- Noul guvern socialist spaniol vrea sa mute ramașițele dictatorului Francisco Franco din mausoleul in care se afla, in apropiere de Madrid, unde vrea sa construiasca un loc al "reconcilierii", scrie AFP.

- Guvernul a aprobat un proiect de Hotarare care prevede finantarea a doua programe de interes national (PIN) destinate persoanelor varstnice. Cele doua PIN-uri, ”Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele varstnice” si ”Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale din unele unitatile…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, un proiect de Hotarare care prevede finanțarea a doua programe de interes național (PIN) destinate persoanelor varstnice.Cele doua PIN-uri, ”Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele varstnice” și ”Sprijin pentru autoritațile administrației…

- Schimbare pe scena politica spaniola. Mariano Rajoy va parasi fotoliul de prim-ministru, pe care se afla de sase ani si jumatate. Parlamentul de la Madrid a dat unda verde schimbarii Executivului in functie. Mai exact, a votat, vineri, motiunea de cenzura depusa de socialisti, dupa aparitia scandalului…

- Negocieri intense in Parlamentul de la Madrid, cu o zi inainte de motiunea de cenzura. Partidul Socialist, principala grupare de opozitie, se poate baza pe sprijinul partidului Podemos, dar nu a primit un raspuns clar din partea nationalistilor basci si a separatistilor catalani.

- In timpul unor vizite obligatorii, reprezentantii Partidului Comunist Chinez supravegheaza familiile musulmanilor uiguri si le inoculeaza un patriotism fortat. Guvernul de la Beijing a trimis peste un milion de ”cadre” ale partidului in caminele musulmanilor din regiunea autonoma Xinjiang. Pe hartie,…

- Guvernul a aprobat și va prezenta Parlamentului rectificari la bugetul de stat pentru anul 2018. In acest an, veniturile la bugetul public național se majoreaza cu circa 963 milioane de lei, iar cheltuielile se majoreaza cu circa un miliard 312 milioane de lei, a anunțat Octavian Armașu. Deficitul bugetului…