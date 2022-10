Cea de-a 66-a ediție a ceremoniei Ballon d’Or il are ca mare caștigator pe francezul Karim Benzema. Trofeul a fost decernat luni seara la Theatre du Chatelet, Paris. O serie intreaga de premii au fost inmanate luni seara unora dintre cei mai buni jucatori din lume. Trofeul Ballon d’Or, acordat in fiecare an de France […] Articolul Francezul Karim Benzema a castigat Balonul de Aur 2022 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .