- La fel ca anul trecut, numarul 1 mondial Novak Djokovici nu va participa la turneul Masters 1000 de la Madrid si se va concentra pe turneul de la Roma (6-19 mai) pentru a se pregati pentru Roland Garros, relataza L'Equipe.

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (4 ATP, favorit nr.4) s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-2, 6-4, de francez

- Alexei Popyrin a furnizat prima mare surpriza la turneul „ATP Masters 1000” de la Monte Carlo, australianul eliminandu-l in turul al doilea pe Andrey Rublev, caștigatorul ediției de anul trecut.

- Consiliul ATP urmeaza sa voteze noi reguli care vor fi aplicate in cadrul turneului de la Madrid (24 aprilie-5 mai), deocamdata doar in partidele de dublu Tenisul are nevoie de o schimbare, de o accelerare, iar cei care conduc circuitul masculin urmeaza sa voteze anumite schimbari de reguli incepand…

- Tenismanul danez Holger Rune, numarul sapte mondial, a fost invins fara drept de apel de maghiarul Fabian Marozsan, cu 6-1, 6-1, duminica, intr-un meci din runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari. {{737181}} Marozsan (57 ATP) este…

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (6 ATP, favorit nr. 5) a fost eliminat vineri seara, in runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari, dupa ce s-a inclinat surprinzator, in doua seturi simetrice, 4-6, 4-6, in fata cehului Tomas…

- Arthur Cazaux, 21 de ani, #74 ATP, s-a prabușit luni pe teren in timpul calificarilor pentru turneul Masters 1000 de la Miami, in condiții meteo dificile. El a fost internat in spital, iar starea i s-a imbunatațit vizibil. ...

- Tenismanul chilian Nicolas Jarry, principalul favorit al turneului ATP 250 de la Santiago de Chile, s-a oprit in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 661.585 de dolari.Jarry, detinatorul trofeului, s-a inclinat vineri in doua seturi, ambele pierdute…