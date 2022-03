Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți, 29 martie, pe Twitter, ca a purtat o discuție telefonica cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „despre situația critica din Ucraina”, și l-a asigurat ca Romania este dispusa in continuare sa ofere ajutor.„Am discutat cu președintele ucrainean Zelenski…

- FOTO Locuitorii unui oraș din Franța care se va infrați cu Alba Iulia trimit zeci de tone de ajutoare pentru refugiații ucrainieni Ambasadorul Romaniei in Franța, Luca Niculescu, a postat pe Facebook detalii despre o acțiune impresionanta prin care 30 de tone de ajutoare umanitare pentru Ucraina și…

- Volodimir Zelenski, cere din nou comunitații internaționale sa-i trimita armament greu, subliniind ca „totul este pentru libertate, nu numai in Ucraina, ci pentru libertate in Europa”, noteaza The Guardian. „In cazul in care partenerii Ucrainei nu ajuta cu avioane si tancuri, desi au aceasta posibilitate,…

- Un tren cu ajutoare umanitare pentru refugiatii ucraineni aflati in Romania a plecat miercuri de la Strasbourg (estul Frantei) catre aceasta tara frontaliera cu Ucraina, ''o premiera'' potrivit Protectiei Civile, care gestioneaza aceasta operatiune, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Autoritatile vamale din Romania si Republica Moldova se sprijina reciproc in facilitarea trecerii frontierei de catre refugiatii ucraineni si ajutoarele umanitare destinate Ucrainei, potrivit unui comunicat al institutiei. ‘In contextul generat de conflictul armat din Ucraina, al necesitatilor de gestionare…

- Crucea Rosie Romana trimite primul convoi cu ajutoare umanitare la Cernauti, in sprijinul persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Ca urmare a discutiilor purtate de reprezentantii Crucii Rosii Romane si presedintele Consiliului Judetean Suceava cu guvernatorul regiunii Cernauti din Ucraina,…

- Medicamente, consumabile medicale, materiale sanitare, truse de urgente si alte materiale de stricta necesitate pentru pacientii din Ucraina, puternic afectati de agresiunea militara, au fost trimise astazi autoritatilor ucrainene.Un nou transport de ajutoare umanitare a plecat din Bucuresti spre Siret,…

- Peste 40000 de persoane, voluntari și donatori, s-au inscris in mai putin de o zi pe grupul de Facebook “Uniti pentru Ucraina”, creat de europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) cu scopul de a-i ajuta pe refugiații din Ucraina. Grupul este destinat uturor celor care vor sa se implice in a-i ajuta pe ucraineni,…