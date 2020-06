Stiri pe aceeasi tema

- Dexametazona, un medicament ieftin si disponibil pe piața din Romania, poate salva viata pacientilor grav bolnavi de COVID-19, susțin experți britanici. Acest medicament a redus riscul mortii cu o treime la pacientii „ventilati” si cu o cincime a celor carora li se administreaza oxigen. Dexametazona…

- Dexametazona, un medicament ieftin si disponibil pe piața din Romania, poate salva viata pacientilor grav bolnavi de COVID-19, susțin experți britanici. Acest medicament a redus riscul mortii cu o treime la pacientii „ventilati” si cu o cincime a celor carora li se administreaza oxigen. Dexametazona…

- Dexametazona, un medicament ieftin si disponibil pe piața din Romania, poate salva viata pacientilor grav bolnavi de COVID-19, susțin experți britanici, citați de BBC. Dexametazona a redus riscul mortii cu o treime la pacientii „ventilati” si cu o cincime a celor carora li se administreaza oxigen. Medicamentul…

- Autoritatile medicale britanice au anuntat ca dexametazona, un medicament de tip corticosteroid, este eficienta in tratarea Covid-19. Tratamentul cu dexametazona in doze mici a redus de la 40% la 28% riscul decesului la pacienti conectati la aparate de respiratie.

- Hidroxiclorochina, medicamentul anti-malarie promovat de Donald Trump ca medicament pentru noul coronavirus, a crescut numarul deceselor printre bolnavii de COVID-19, se arata intr-un studiu, citat de The Guardian.

- Planurile de imbogațire peste noapte ale unora au fost date peste cap de medicii din China. Ce s-a intamplat, de fapt, cu medicamentul-minune ce urma sa fie folosit in tratarea celor infetați cu noul coronavirus?

- „Substanta activa soseste maine sau poimaine pe Otopeni, a plecat un avion in Elvetia si din Elvetia soseste pe Otopeni in 2 zile. Dupa ce vine vom produce... The post Medicamentul-minune impotriva COVID-19, fabricat in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat a murit, iar o femeie este in stare critica dupa ce au luat o substanta ce contine clorochina, scrie The Indepdendent. Clorochina a fost promovata de Donald Trump drept tratament pentru coronavirus, in ciuda avertismentelor specialistilor.Reprezentantii directiei de sanatate din…