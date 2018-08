Francesco Totti & Ilary Blasi: Piccolo grande amore

Stiri pe aceeasi tema

- Acord UE pe tema centrelor pentru refugiați, dupa 33 de ore de negocieri, la Bruxelles. Uniunea Europeana va finanta centre de refugiati in state din nordul Africii si din Orientul Mijlociu, iar in interiorul UE vor functiona centre „inchise”, in care imigrantii vor fi distribuiti din Italia si Grecia,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a avut o intrevedere care nu a fost anuntata public, la Roma, cu premierul Italiei, Giuseppe Conte, pentru a discuta despre problema imigratiei extracomunitare, informeaza cotidianul italian La Repubblica.

- Guglielmo Picchi, membru al partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, a respins acuzatiile ca recensamantul ar fi discriminatoriu, sustinand ca scopul este evacuarea „tuturor taberelor ilegale, unde locuiesc in majoritate romi” si ca ei sa fie integrati in societate.Un numar mare de…

- Italia nu-si va reconsidera pozitia atat timp cat Franta nu va prezenta scuze dupa declaratiile pe care le-a facut cu privire la refuzul talian de a primi nava Aquarius cu peste 600 de migranti la bord, a declarat joi vicepremierul italian Luigi Di Maio, relateaza AFP. ”Atat timp cat nu vor sosi scuzele”…

- Steaguri in culorile curcubeului si tricolorul Italiei, cantecul Raffaellei Carra si 'Bella Ciao, transgresivi animatori, multime, tineri si mai putin tineri de toate orientarile, carucioare, caini si copii, camioane cu muzica lor. Este o Roma Pride, acea Roma care a defilat ieri pe strazile capitalei…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii Liga si noul ministru de interne al Italiei, a avertizat ca tara sa nu poate fi "tabara de refugiati a Europei" si a promis "bun simt" in ceea ce priveste masurile pentru evitarea naufragiilor si limitarea sosirii migrantilor, relateaza duminica AFP, informeaza…

- Duminica seara, populistii Italiei faceau spume, iar Uniunea Europeana respira temporar usurata dupa ce alianta impotriva actualei ordini, care urma sa conduca guvernul unei tari care este a patra putere economica a blocului, a explodat in ultimul moment, fiind banuita ca planuia sa se retraga din zona…

- Update: Ministerul Afacerilor Externe anunța ca printre raniți este și o persoana de cetațenie romana. Aceasta a fost tratata și a parasit spitalul in aceasta dimineața. Potrivit presei italiene, un alt roman ar fi fost ucis in accident, fiind in mașina care insoțea camionul. Era un transport agabaritic,…