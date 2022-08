Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi ministri neperformanti sau care au fost implicati in scandaluri vor fi dati afara de premierul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca. Pe lista remanierilor se afla 3 nume, conform unor surse politice. Printre cei aflati pe lista neagra se afla si Eduard Novak care va fi dat afara din Guvern. Evaluarea…

- Președintele american Joe Biden a notificat Congresului intenția sa de a priva Afganistanul de statutul de principal aliat al Washingtonului in afara NATO, informeaza RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Casei Albe. Intr-o declarație pe care Biden a trimis-o Congresului, el a spus ca intenționeaza…

- Lista miniștrilor care vor pleca este gata și se afla pe masa premierului Nicolae Ciuca. Acesta a facut anunțul in ședința PNL. Iar in cateva zile vor fi anunțate numele miniștrilor care nu au performat și care vor pleca din Guvern.

- Recent a aparut in Monitorul Oficial ORDINUL nr. 3.947 din 2 iunie 2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achiziționarii de calculatoare și venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acorda…

- Zile libere suplimentare pentru romani: LISTA situatiilor in care puteti beneficia de acestea Zile libere suplimentare pentru romani: LISTA situatiilor in care puteti beneficia de acestea Salariații romani pot beneficia de mai multe zile libere, majoritatea platite, in afara celor 15 zile nelucratoare…

- Lionel Messi (34 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Lewandowski (34 de ani), dupa ce atacantul lui Bayern l-a acuzat ca nu l-a votat la gala FIFA The Best, din luna februarie. Polonezul, care a fost invins Messi in cursa pentru Balonul de Aur din 2021, considera ca argentinianul nu a fost sincer…

- Starul argentinian Lionel Messi "nu are nicio indoiala" in privinta faptului ca francezul Karim Benzema, atacantul echipei de fotbal Real Madrid, merita sa primeasca Balonul de Aur in acest an, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O noua etapa a show ului Romanii au Talent s a incheiat. Au urcat pe scena si ultimii 12 semifinalisti ai acestui sezon. Cu emotii, dar si cu dorinta de a straluci si de a i convinge pe cei de acasa sa ii voteze, acestia au facut spectacol, iar seara s a incheiat cu un tablou complet al finalei ce va…