- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de fortele…

- Mai mult de 50 de persoane au fost retinute la Minsk si peste 120 la nivel national, dupa protestele masive din Belarus, produse ca urmare a faptului ca Aleksandr Lukasenko este aproape sa castige al saselea mandat consecutiv de președinte, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna, preluata…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa citata de Agerpres. Peste 50 de…

- Autoritațile din Belarus au arestat mai mulți cetațeni americani, a anunțat președintele Alexandr Lukașenko potrivit Reuters și Moscow Times.Autoritațile au luat masuri de suprimare a opoziției înainte de alegerile prezidențiale programate sa aiba loc la sfârșitul saptamânii,…

- Cu aproximativ o saptamâna înaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, zeci de mii de persoane au iesit în strada la un miting al opozitiei joi la Minsk, relateaza vineri dpa si France Presse, potrivit Agerpres. Svetlana Tihanovskaia, o novice în politica, a mobilizat aproximativ…

- CHIȘINAU, 29 iul – Sputnik. Cele 33 de persoane reținute in Republica Belarus sunt cetațeni ai Rusiei, anunța Sputnik Belarus, cu referire la agenția BELTA. © Sputnik / Natalia SeliverstovaPeskov: Rusia nu intenționeaza sa se implice in alegerile din Belarus”In aceasta noapte, angajații structurilor…

- Ordinul a fost insoțit de asigurarea ca varful pandemiei Covid-19 „a trecut” in Rusia . „Am ordonat inceperea pregatirilor pentru parada militara din capitala Rusiei și in alte orașe (…) O vom face la 24 iunie”, a spus Vladimir Putin , in timpul unei intalniri cu ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu,…