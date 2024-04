Stiri pe aceeasi tema

- Premiera spectacolului "Foxfinder" de Down King, traducerea Bogdan Budes - un text montat pentru prima data intr-un teatru din Romania, va avea loc in 7 si 8 mai, de la ora 19.00, la Teatrul Excelsior, potrivit news.ro

- Sambata, 13 aprilie, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat in premiera filmul „Io Capitano”, regizat de Matteo Garrone, in rolurile principale fiind Isaka Sawadogo, Bamar Kane, Hichem Yacoubi și Seydou Sarr. Filmul a avut premiera in Romania, in data de 22 martie 2024.…

- Dupa o recenta aparitie de succes in Bal Mascat, la Opera Nationala din Bucuresti, Lucian Petrean, unul din cei mai titrati baritoni verdieni din Romania, va canta in premiera la Sala Dalles, pe 19 Aprilie alaturi de tenorul Stefan von Korch, in concertul de Arii Celebre ce va oferi publicului o extraordinara…

- O operație pe creier prin pleoapa a fost realizata in premiera in Romania, la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Pacientul, un barbat in varsta de 49 ani, a scapat de crizele de epilepsie care il chinuiau inca din copilarie.

- Cine nu a auzit de Diego Maradona, „El Pibe d’Oro” („Copilul de aur” n.r), asa cum a fost supranumit? El ramane unul dintre cei mai mari, dar și mai controversați fotbaliști din istorie. Iata ca, totuși, exista un aspect pe care mulți nu il știu. Maradona era fascinat de București și se simțea ca acasa…

- ​​​​​​​Teatrul EXCELSIOR - singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți – anunța premiera spectacolului ADRENALINA de Gabriel Sandu – o producție ce exploreaza tema adicției contemporane in diferite forme și cultura pop recenta

- O lucrare realizata de Constantin Brancuși in 1905-1906, care nu a fost niciodata vazuta, fiind considerata distrusa sau pierduta, va fi expusa in premiera, la București, la Galeriile Artmark, incepand cu data de 17 februarie. Este vorba despre sculptura „Bustul unui patron de restaurant (Portretul…

- Prima premiera a anului 2024 la Teatrul EXCELSIOR (singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor) este spectacolul PTERODACTILI de Nicky Silver, o producție in regia lui Radu Iacoban și scenografia lui Tudor Prodan. Primele reprezentaț