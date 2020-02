Grupul taiwanez Foxconn, care asambleaza telefoanele iPhone, se orienteaza spre fabricarea mastilor chirurgicale in uzina sa din Shenzhen, pe fondul crizei mondiale de echipamente de protectie individuale in contextul epidemiei de coronavirus. Foxconn preconizeaza ca va produce 20 de milioane de masti pana la finalul lunii februarie. „Lumea este in fata unei lipse cronice de echipamente de protectie individuale", a declarat directorul general al Organizatie (...)