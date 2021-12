Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile pentru marcarea Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii din 22 decembrie 2021au fost organizate pentru cinstirea și comemorarea eroilor martiri care au murit la Revoluția Romana din urma cu 32 de ani.

- Instituția Prefectului - Județul Buzau va invita, incepand cu ora 10, in municipiul Buzau la “Monumentul Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989”- Piata Dacia, sa va alaturați evenimentului din 22 decembrie 2021 dedicat „Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii”. Accesul tuturor persoanelor…

- Evenimentul se va desfasura cu incepere de la ora 12:00, la Monumentul Eroilor Revolutiei din fata Primariei Municipiului Turda si va cuprinde urmatoarele momente: Ora 12:00 – sosirea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De Ziua Nationala a Romaniei, 1 Decembrie, autoritatile organizeaza ceremonii militare si religioase, in Bacau Onesti, Moinesti si Manastirea Casin. De la ora 9.00, la Monumentul Regina Maria, din apropierea Primariei municipiului Onesti, se va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In Cluj-Napoca rata infectarilor a coborat la 4,01la mie. Municipiul a depașit pragul de 4 cazuri la 1.000 de locuitori in urma cu doua luni, pe 24 septembrie, cand a avut 4,08 la mie Incidența... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FOTO: ArhivaUn accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 12:15, in municipiul Turda. In urma impactului, o tanara de 16 ani, conducatoare a monociclului, a fost transportata la spital.„Accident de circulație in municipiul Turda, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Putna.Poliția a fost…

- FOTO: ArhivaUn accident rutier a avut loc vineri, in jurul orei 12:15, in municipiul Turda. In urma impactului, o tanara de 16 ani, conducatoare a monociclului, a fost transportata la spital.„Accident de circulație in municipiul Turda, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Putna.Poliția a fost…