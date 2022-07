FOTO/VIDEO – Poezia, la Bistrița: Orașul devine fosforescent, aerul se umple de versuri… Festivalul internațional de poezie și muzica „poezia e la bistrița” a debutat in aceasta seara, cu un concert fantastic susținut de flautistul Matei Ioachimescu. Concertul a fost prezentat la Bistrița și anul trecut, in noiembrie. Datoram acest spectaculos demers multi-media muzicianului Matei Ioachimescu, compozitorului Cristian Lolea, dar și artistului vizual Tom Branduș. Rostul de dimineața. Electrizant pana in maduva oaselor… Ediția a XIV-a de festival a presupus, in afara primelor recitaluri poetice, și decernarea Premiului pentru literatura al orașului Bistrița. Acesta a ajuns, in acest… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

