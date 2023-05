Stiri pe aceeasi tema

- Rusia poate folosi arme chimice daca contraofensiva ucraineana are succes și Kievul reușește sa-și recaștige teritoriile, a declarat Ben Wallace, informeaza BBC. Luni dupa-amiaza, Wallace a raspuns la intrebarile deputaților din Parlament. Cand ministrul a fost intrebat daca este ingrijorat de posibilitatea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Fortele ruse din Ucraina sunt atat de slabite incat nu pot lansa o „ofensiva semnificativa” si, prin urmare, se concentreaza pe consolidarea castigului teritoriilor ocupate, a afirmat joi sefa comunitatii americane de informatii, Avril Haines, transmite AFP. Presedintele rus Vladimir „Putin si-a revazut…

- Rusia susține ca Ucraina a incercat un atac cu drone asupra Kremlinului, in cursul nopții de 2 spre 3 mai 2023, dar ca acest atac a eșuat. Rusia susține ca pregatește represalii impotriva Ucrainei, drept raspuns la atacul care urma sa loveasca palatul Kremlinului din Moscova. Rusia susține ca acest…

- Belarusul are nevoie de garantii ca Rusia il va apara ”ca pe propriul teritoriu” in eventualitatea unui atac extern, a declarat luni, 10 aprilie, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa BelTA , transmite Reuters. Menționam ca Lukașenko, aliatul fidel al lui Putin, a facut…

- Mitropolitul Pavlo al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) a comparut sambata in fata unei instante din Kiev, sub acuzatia de apologie a invaziei ruse in Ucraina si de instigare la disensiuni religioase, informeaza Reuters. Sedinta de judecata s-a incheiat printr-o amanare pentru luni, dupa ce ierarhul…

- Rusia a irosit resurse uriașe umane, de armament și de materiale și va ramane, cel mai probabil, fara potențial ofensiv pana la sfarșitul primaverii, a declarat șeful Serviciului de informații militare al Ucrainei, Kyrylo Budanov, pentru USA Today.

- Ucraina a luat masuri militare suplimentare pentru zilele urmatoare, cand este o posibila escaladare a ostilitatilor din partea Rusiei. Kievul se asteapta ca Moscova sa lanseze atacuri prin care sa marcheze un an de la inceputul invaziei, pe 24 februarie. Intre timp, au continuat bombardamentele rusesti…