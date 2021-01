Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a inființat o linie telefonica pentru informații in legatura cu liberalizarea pieței de energie. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a deschis joi, 7 ianuarie, un serviciu telefonic unde consumatorii pot obține informații in legatura cu liberalizarea pieței de energie, inclusiv despre…

- Telefon pentru informații in legatura cu liberalizarea pieței de energie Foto: Arhiva. Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie a deschis joi, 7 ianuarie, un serviciu telefonic unde consumatorii pot obține informații în legatura cu liberalizarea pieței de energie, inclusiv…

- Razvan Nicolescu, expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a intocmit o lista de 5 sfaturi, care-i poate ajuta pe cei 6 milioane de romani aflati inca in piata reglementata sa depaseasca haosul creat de liberalizarea pietei de energie electrica.

- De la 1 ianuarie 2021 piața de energie electrica se liberalizeaza complet, ceea ce inseamna ca toți clienții casnici iși pot schimba furnizorul de energie electrica. Ce se intampla daca nu faci acest lucru? Liberalizarea pieței de electricitate aduce schimbari pentru romani. Atat consumatorii care aleg…

- Romanii sunt destul de reticenți la schimbare, dar odata cu liberalizarea pieței de electricitate, schimbarea devine inevitabila și are mari șanse sa vina cu prețuri mai mari la energie electrica. Incepand cu 1 ianuarie 2021, liberalizarea pieței de energie electrica se va desfașura pe intregul teritoriu…

- Consumatorii casnici care nu semneaza un nou contract la energie electrica pana la 1 Ianuarie nu sunt in pericol sa fie deconectati, asa cum au anuntat unii furnizori si asa cum s-a vehiculat in spatiul public, au declarat, ieri, reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFER),…

- Facturile la energia electrica pentru clienții casnici urmeaza sa creasca de la 1 ianuarie 2021 cu pana la 10% a exista posibilitatea efectiva a schimbarii furnizorului pana la sfarșitul anului, susține Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta. Practic, tarifele de distribuție…

- Peste 90% dintre consumatorii casnici de energie din Romania nu stiu ca piata va fi liberalizata complet de la 1 ianuarie 2021, intrucat autoritatile nu au informat suficient populatia ca urmeaza sa se intample acest lucru, potrivit unui comunicat al Asociatiei pentru Energia Inteligenta (AEI), remis,…