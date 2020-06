Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in județul Buzau au mai fost confirmate duminica, 14 iunie, 32 de cazuri de infectare cu COVID-19. Numarul total de cazuri pozitive la nivelul județului a ajuns la 308. Din cele 32 de cazuri, un caz este al unei persoane din Braila, și altul al unui medic…

- Dupa mai bine de doi ani de cand am inceput proiectul „Newsweek Romania”, m-am alaturat redacției „Ziare.com”. Nu a fost simpla decizia, fiind printre fondatorii „Newsweek”, un proiect de care am fost și voi ramane atașata. Nu aveam de gand sa plec din aceasta echipa, unde, jurnalistic, am facut tot…

- Primaria Buzau a lansat, vineri dupa-amiaza, proiectul de impadurire a terenului degradat situat pe partea dreapta a Șoselei Digului, care se intinde pe o suprafața de hectare, pe intreaga distanța, de peste 5 kilometri, dintre podurile peste raul Buzau de la Maracineni și Vadu Pașii. La eveniment,…

- Seria ajutoarelor umanitare pentru sprijinirea cadrelor militare in timpul pandemiei continua la Buzau. Astfel, distribuitorului Farmaceutic Fildas Trading, Grup Catena, a donat in aceste saptamani Spitalului Județean Buzau și Spitalului Municipal Ramnicu Sarat (unitate Suport Covid-19) 47.000 de maști…

- • Piesa ofera un suflu de vara iar clipul, imagini cu valuri turcoaz pe fundalul exotic al Barcelonei Dupa ce a lansat impreuna cu Elianne „Ador”, buzoianul DJ Sava colaboreaza in premiera cu MD DJ pentru piesa „Rigoletta”, un single ce ar putea deveni cu ușurința unul dintre imnurile acestei veri.…

- Lanțul de magazine Bian a deschis, joi dimineața, un nou supermarket, situat in fosta piața agroalimentara Crang. Supermarketul, in suprafața de 370 metri patrați, aduce bugetului local, prin societatea ,,Piețe, Targuri și Oboare” – firma cu capital integral al municipalitații -, o chirie lunara in…

- Școlarii și preșcolarii din Buzau vor avea ocazia sa participe la cursuri in aer liber, organizate de instituțiile școlare la care invața, care vor avea loc in trei zone dedicate exclusiv lor, amenajate in cele trei mari parcuri din municipiu – Crang, Tineretului și Marghiloman -, a anunțat primarul…

- Județul Buzau inregistreaza cazul cu numarul 15. Este vorba despre soțul femeii de 59 de an, din Tisau, confirmata cu noul coronavirus pe 26 martie, dupa ce participasera la o inmormantare la Suceava. pe 1 aprilie, un vecin cu care aceasta intrase in contact a fost confirmat pozitiv pentru COVID 19…