Stiri pe aceeasi tema

- Savuros dialog astazi, la Colegiul „Andrei Mureșanu”, unde Dragoș Patraru a fost invitat de profesoara Irina Vlas sa le vorbeasca liceenilor. Tema intalnirii: „Starea sanatații – Cum sa facem sa ne fie (mai) bine”. „Voi va construiți acum ceea ce se numește putere de negociere. Oamenii care au putere…

- Realizatorul și producatorul TV Dragoș Patraru iși lanseaza, la Bistrița, ultima carte, intitulata „Atenție cu intenție”. Evenimentul va avea loc marți, de la ora 18.00, la Hotel Metropolis. Miercuri, acesta va discuta cu elevii Colegiului Național „Andrei Mureșanu” pe tema „Starea sanatații – Cum sa…

- Revelion altfel la cel mai nou restaurant din Bistrița: ARENA by Casa EMA – cu DJ Toni, Dani Nasaudean, Sorin Borzoș și Paul Gogancea! Ia parte la petrecerea dintre ani și fii printre primii care participa la prezentarea in premiera a meniului special pregatit de chefi. Restaurantul se va deschide oficial…

- Realizatorul emisiunii „Starea Nației” a explicat ca, in absența implicarii publicului și a societații, presa ajunge pe mana unor forțe care o indreapta impotriva interesului public. Maine (vineri, 3 noiembrie), la toate chioșcurile de ziare, in Libertatea apare numarul de ”adio” al Gazetei Sporturilor…

- Un final de zi, posibi, greu. Așa ca, ne-am gandit sa te relaxam cu iluzia optica pentru oamenii cu atenție la detalii. Tot ce trbuie sa faci este sa afli cați delfini sunt in imagine. Bafta! Rezolva iluzia optica pentru oamenii cu atenție la detalii In iluzia optica pentru oamenii cu atenție la detalii,…

- Reprezentanții Penitenciarului Branești, Orhei, solicita ajutorul cetațenilor, dupa ce un deținut a evadat joi, 28 septembrie. Barbatul care iși ispașea pedeapsa a disparut de la locul de munca din satul Chiperceni, raionul Orhei, conform unei postari pe rețelele de socializare facute de instituția…

- In timp ce in Ucraina au loc dezbateri aprinse cu privire la organizarea alegerilor prezidențiale in pofida razboiului, Olena Zelenska a declarat pentru CBS ca nu este sigura daca soțul ei va candida pentru un al doilea mandat in 2024. Chiar daca nu mereu a fost de acord cu aspirațiile sale politice…