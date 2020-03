Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 9 ani, din Germania, este una dintre cele mai tinere artiste de tatuaje din lume, dupa ce a inceput sa deseneze de mica. Acum are o cerere atat de mare incat isi ajuta parintii in studioul familiei. Maya Lu, din Germania, avea doi ani cand a folosit pentru prima data un pistol pentru tatuaj…

- La data de 18 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Jidvei l-au reținut pe un tanar de 26 de ani, din comuna Jidvei, care este cercetat pentru conducere fara permis. Barbatul a fost depistat, da data de 15 decembrie 2019, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Balcaciu și nu a oprit…

- Astazi, 17 decembrie 2019, in jurul orei 00.30, polițiștii de ordine publica din Sebeș l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Petrești, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile…

- Un tanar de 22 de ani, din orașul Ianca, a fost ucis, la Bazzano in Valsamoggia, in vecinatatea orașului Bologna, in timpul unui jaf petrecut joi noaptea, la Villa Gessa, o proprietate a unei familii aristocratice italiene.

- Un tanar roman a murit intr-un accident cumplit in Germania. Barbatul se intorcea in tara pentru a petrece Sarbatorile alaturi de cei dragi. Din pacate, acesta nu a mai apucat sa-si revada familia.

- Ieri, 8 decembrie 2019, in jurul orei 11.20, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Veseuș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar,…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat joi seara ca lui Mihai Vodut, jucator suspendat pe doi ani pentru participarea la pariuri, ar trebui sa i se mai dea o sansa, scrie news.ro.“Vodut a gresit, ca orice om poti sa gresesti. Trebuie analizat si sa i se dea o sansa. A gresit…

- Un tanar de 19 ani, din comuna Plopșoru, a fost incatușat, luni, dupa ce i-a dat autoturismul BMW, pentru a-l conduce, unui minor din aceeași localitate. Cei doi s-au ales cu dosare penale. „La data de 2 decembrie, politistii din cadrul Politiei Orasului Turceni au retinut pentru…