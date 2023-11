FOTO/VIDEO | Ce a spus la Buzau istoricul Adrian Cioroianu despre viitorul fara biblioteci in sufragerie

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o atmosfera de tip aula studențeasca, la care au luat parte elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret”, scriitori și bibliotecarii instituției gazda și de la Cercul Militar Buzau, istoricul Adrian Cioroianu, director al Bibliotecii Naționale, fost ambasador al Romaniei la UNESCO, ex-ministru…

- „Da! Este adevarat! Se extinde rețeaua de gaze din comuna noastra! Dupa ani de munca, am reușit sa deblochez situația extinderii rețelei de gaze in comuna Unguriu, astfel incat cei care iși doresc și au posibilitatea financiara pot spera sa beneficieze de confortul utilizarii gazului metan pentru locuințele…

- Operatorul Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul roman prin Ministerul Energiei, cu aproape 49 la suta din capital, a primit patru oferte la licitația lansata la finalul lunii august, prin care vrea sa achiziționeze peste 100.000…

- Circa 4.000 de persoane au raspuns campaniei de strangere de semnaturi pentru testarea legumelor de pe tarabele din piețe, inițiata de senatorul liberal buzoian Vlad Mircea Pufu, a anunțat acesta intr-o emisiune difuzata de Focus TV. El a spus ca buzoienii in cauza și-au exprimat acordul pentru prelevarea…

- Primaria Muncipiului Buzau, in parteneriat cu Institutul Kaizen Romania, Asociația Kaizen Manager Club si Asociația Clean-Up Japan, organizeaza „Evenimentele KAIZEN” in municipiul nostru. In cadrul acestor evenimente marți, 10 octombrie, a avut loc o conferința la care au luat parte primarul Constantin…

- In aceasta dimineața, incepand cu ora 11.00, la Biblioteca „Corneliu Coposu” din Ramnicu Sarat va avea loc la lansarea volumului „Scurta Istorie a Municipiului Ramnicu Sarat”. Cartea aparține lui Cristi Rusin, ramnicean absolvent al Facultatații de Istorie – Universitatea din Bucuresti. Vor face o…

- Elevii buzoieni s-au intors acasa cu „Mențiune” de la Olimpiada Naționala de Argumentare, Dezbatere și Gandire Critica „Tinerii Dezbat”, 2023. Este vorba despre elevii Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret”, ai Colegiului Economic și ai Colegiului Național „B.P. Hasdeu”. Profesoara Colegiului Economic…

- Dimineața plina de fotbal, duminica, la Buzau. Deși s-a aflat la prima ediție, „Memorialul Mihai Baltag” s-a bucurat de o prezența numeroasa, șase cluburi din județ acceptand invitația organizatorilor. LPS, Metalul, Gloria, CSM Ramnicu Sarat, Galactic Buzau și Viitorul 2010 Buzau și-au disputat meciurile…