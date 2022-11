FOTO/VIDEO Camionul lui Moș Crăciun a luat foc în București Camionul Coca-Cola, din celebra reclama pentru sarbatorile de iarna, a luat foc din mers pe Șoseaua Giurgiului din Capitala, marți noapte. Incendiul a izbucnit, e pare, la partea din fața a remorcii Coca Cola, care era plina cu sticle cu celebra bautura racoritoare. Șoferul a sarit din mers și a reușit sa se salveze, […] The post FOTO/VIDEO Camionul lui Moș Craciun a luat foc in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

