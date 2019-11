Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe locul cinci al destinațiilor turistice prin platforma de rezervari online Airbnb, dupa țari cu renume in turism. Mai mult decat atat, se estimeaza o creștere cu 298% al numarului turiștilor care vor veni aici anul viitor. Suntem pe locul cinci la popularitatea in randul vizitatorilor…

- Mai mulți straini au vizitat Romania, dar și mai mulți romani au plecat in vacanța in strainatate Numarul sosirilor vizitatorilor straini la punctele de frontiera ale Romaniei a crescut in august 2019 cu 15,3%, insa plecarile vizitatorilor romani in strainatate au urcat cu 25,9%, comparativ cu anul…

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile colective de cazare turistica a fost, in primul semestru din 2019, de aproape 1,21 milioane, cheltuielile acestora insumand 3,15 miliarde de lei, potrivit informatiilor Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Astfel, in semestrul…

- Tbilisi, Georgia (foto: The Telegraph) Daca privesti linia orizontului de pe o plaja din Romania, de la Marea Neagra, ar trebui sa vezi litoralul din Georgia. O tara aproape necunoscuta celor mai multi dintre romani dar care, de aproape 15 ani, incepe sa devina una dintre cele mai mari destinatii turistice…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, sustine ca in luna iulie Romania a fost vizitata de mai multi turisti straini fata de 2018, insa nu se stie cu exactitate numarul acestora, de unde au provenit si ce preferinte au avut. Potrivit ministrului, vom cunoaste exact cati turisti straini ne viziteaza tara…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie in apropierea Institutului National de Oncologie din Egipt, in centrul capitalei Cairo, a anuntat luni dimineata Ministerul egiptean al Sanatatii, potrivit Reuters, citeaza mediafax.ro.