- In urmatoarele saptamani se va circula cu restricții pe pasajului peste calea ferata de pe DN15, din localitatea Dumbravioara, județul Mureș. Circulația va fi inchisa pe cate un sens și dirijat de semafoare pentru a permite schimbarea sistemelor de acoperire ale rosturilor de dilatație. Va rugam, pe…

- Fundația Art Encounters anunța primele informații publice despre pregatirile demarate deja pentru ediția a cincea a Bienalei. Adrian Notz va fi curatorul expozițiilor centrale și va aduce un suflu nou urmatoarei ediții a Bienalei, care va avea loc intre 19 mai și 16 iulie 2023. Ediția din 2023 a Bienalei…

- Cea de-a 22-a ediție a Conferinței Naționale cu Participare Internaționala Cardio NET se va desfașura in perioada 29 iunie – 1 iulie, au anunțat organizatorii evenimentului, prin intermediul unui comunicat. Deschiderea oficiala a conferinței va avea loc joi, 30 iunie, de la ora 17.00, la Centrul Cultural…

- In vara lui 2020, Anca Tirca, consultant educațional, lansa campania ,,Clase in aer liber in Romania", campanie prin care incuraja amenajarea unor spații de invațare in curtea școlii pentru organizarea de ore in aer liber. Ca soluție la provocarile pandemiei, ideea propusa a fost preluata de multe școli,…

- TIFF (17- 26 iunie) Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) este primul și cel mai mare festival dedicat cinematografiei din Romania. In 2022, evenimentul va avea loc in perioada 17 – 26 iunie la Cluj-Napoca. Cei care vor sa cumpere bilete la TIFF 2022 pot face acest lucru online, accesand…

- Naționala U21 a Romaniei a dezamagit in amicalul susținut vineri seara, la Gori, in fața reprezentativei similare a Georgiei. Gazdele s-au impus clar, cu 2-0, grație reușitelor lui Tsotne Kapanadze din minutele 68 si 74. De menționat faptul ca meciul a fost intrerupt aproximativ opt minute, dupa ce…

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) organizeaza, incepand de vineri pana duminica, Zilele Culturii Germane la Sighisoara, evenimentul central fiind aniversarea a 500 de ani de la prima atestare documentara a Scolii din Deal, actualmente Liceul Teoretic "Joseph Haltrich". Școala este celebra…

- Elevii Nataliei Rotaru, invațatoare din Chitila, Ilfov, schimba din cand in cand uniforma cu costume improvizate de pirați, acrobați sau merg in gradina sa aiba grija de plantele pe care le-au sadit. Natalia Rotaru preda de doua decenii in aceeași școala unde a fost și eleva. A crescut și a studiat…