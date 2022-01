Fotograful René Robert a murit de hipotermie, după ce a căzut pe stradă, în Paris, și nimeni nu a intervenit Celebrul fotograf elvetian Rene Robert a murit de hipotermie pe 19 ianuarie, la varsta de 84 de ani, dupa ce a cazut pe o strada din centrul Parisului si nu a fost ajutat de niciun trecator, conform relatarilor cercului de prieteni ai artistului, publicate de media locale, informeaza EFE. Institutul Cervantes din Paris, cu care Robert a colaborat de mai multe ori, a declarat joi ca a primit vestea decesului sau “cu imensa durere si tristete”. Fotograful a lasat in urma “o lucrare testimoniala de neinlocuit despre arta flamanda a secolului al XX-lea. Miscat de dragostea sa si de cunoasterea profunda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

