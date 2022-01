Stiri pe aceeasi tema

- Fotograful elvetian Rene Robert a murit de hipotermie pe 19 ianuarie, la varsta de 84 de ani, dupa ce a cazut pe o strada din centrul Parisului si nu a fost ajutat de niciun trecator, conform relatarilor cercului de prieteni ai artistului, publicate de media locale, informeaza joi EFE. Institutul…

- Tanarul de 21 de ani din Dej care a cazut duminica, 5 decembrie, de la etajul blocului in care locuia a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca unde a fost adus in stare critica.

- O strada din Belarus a fost acoperita de sute de kilograme de sfecla. Legumele au cazut dintr-un camion, iar soferul a plecat de la fata locului. Astfel, sfecla a ramas pe carosabil si a provocat probleme celorlalti participanti la trafic.

- Doi tineri, unul fugit de acasa, au murit intoxicați cu gaz pe strada Regele Ferdinand, in apartamentul de deasupra magazinului GSM, care funcționeaza acolo. Poliția nu exclude sa fie vorba despre o sinucidere. Incidentul a fost semnalat vineri, 5 noiembrie, in jurul orei 13.30. Mai multe echipaje s-au…

- Doua persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon pe strada Regele Ferdinand, in apartamentul de deasupra magazinului GSM, care funcționeaza acolo. Incidentul a fost semnalat vineri, 5 noiembrie, in jurul orei 13.30. Mai multe echipaje s-au deplasat la locul incidentului, iar la ora 13.50…