- Imagini impresionante au fost surprinse de un fotograf in Golful Jervis din Australia. Jordan Robin a fotografiat un fenomen rar: apa golfului stralucea datorita algelor bioluminiscente, raspandind o lumina albastra.

- In aceasta perioada din an, in Delta Dunarii, are loc un fenomen spectaculos. Efemeridele, insecte care traiesc maxim 24 de ore, și-au facut apariția. Efemeridele sunt denumite popular și Rusalii deoarece sunt vizibile in preajma acestei sarbatori. Aceste insecte stau in apa la stadiul de larva, intre…

- Furtuna in Constanta. Imagini spectaculoase au fost surprinse in Constanta, unde norii furiosi au acaparat peisajul ce pare desprins dintr un film.Norii au acoperit cerul, iar peisajul imortalizat este unul impresionant, ce seamana cu valurile unei furtuni pe mare.Fotografiile au fost facute pe bulevardul…

- O eclipsa partiala de Soare, prima din 2021, a avut loc astazi. Eclipsa a fost vizibila in mai multe țari din emisfera nordica. Fenomenul a fost vizibil și in jumatatea nordica a Romaniei.

- Dupa foarte multi ani in care Ploiestiul a stat sub zodia esecului, iata ca incepe sa rasara soarele si pe strada noastra. In centrul civic lucrurile s-au schimbat atat de mult in ultimele zile incat zona abia mai poate fi recunoscuta. In sfarsit, avem si in Ploiesti un loc unde putem face fotografii…

- Catalin Drula a distribuit pe pagina sa de Facebook mai multe imagini de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt. Ministrul Transporturilor a descris imaginile ca fiind spectaculoase.

- Agenția Spațiala Europeana a publicat imagini spectaculoase cu Bucureștiul vazut din spațiu de cei doi sateliți ai misiunii Copernicus Sentinel-2, alaturi de informații despre capitala Romaniei. La rubrica „ Earth from Space ”, agenția a prezentat cladiri emblematice, bulevarde, dar și parcuri și lacuri…