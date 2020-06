Un expert in arta olandez a declarat joi ca a primit fotografii recente cu un tablou de Vincent van Gogh care a fost furat dintr-un muzeu in perioada de izolare din Olanda, ceea ce constituie, in opinia sa, o ''dovada de viata'' a picturii, relateaza AFP. Tabloul ''Gradina presbiteriului din Nuenen primavara'' a fost furat la data de 30 martie de la Muzeul Singer din Laren, in apropiere de Amsterdam, in timp ce institutia era inchisa din cauza epidemiei provocata de noul coronavirus. Hotii au fortat usa din sticla a cladirii si au furat pictura realizata in 1884,…