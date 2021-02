Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an aduce cu sine o binemeritata recunoaștere a parcursului, a relevanței și a vizibilitații Teatrului Național din Timișoara. In insași ziua in care Romania celebreaza cultura naționala, Președintele Romaniei Klaus Iohannis a conferit Teatrului Național, prin managerul sau, Ada Hausvater,…

- Cortina de scena, pictata de maestrul franco-rus Marc Chagall, pentru a imortaliza reprezentarea "Flautului fermecat" la Met Opera din New York in 1967, a fost vanduta la casa Bonhams contra sumei de 837.000 de euro, de doua ori pretul estimat initial, scrie Le Figaro. Decorator inspirat asa…

- Donald Trump Jr., fiul președintelui in exercițiu al Statelor Unite ale Americii, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, saptamana aceasta, deși nu prezinta simptome, potrivit purtatorului sau de cuvant, informeaza Reuters citata de Agerpres."Don a fost testat pozitiv, la inceputul saptamanii, si este…

- Orasele in care costul vietii este cel mai ridicat in 2020 sunt Paris si Zurich, alaturi de Hong Kong (care isi pastreaza pozitia). Primele locuri au fost cedate de Singapore si Osaka, care acum ocupa locurile patru si cinci, potrivit rezultatelor unui studiu publicat de saptamanalul The Economist,…

- Un ”drum al oaselor” a fost descoperit în Siberia, unde oficialii au deschis o ancheta cu privire la modul în care au aparut mai multe cranii și alte ramașițe umane pe o șosea din apropiere de Irkutsk. Craniile și ramașițele acoperite de nisip ar putea data din timpul Razboiului…

- Celebra fantana arteziana din Geneva, inaugurata in 1891 și al carei jet se inalta pana la 140 de metri deasupra orasului, nu va fi repornita, autoritațile dorind sa marcheze astfel al doilea val al pandemiei care afecteaza grav Elvetia, informeaza AFP, citata de agerpres . Fantana numita „Jet d’Eau”…