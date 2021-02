Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 24 februarie, romanii sarbatoresc Dragobetele, varianta mioritica a zilei de Valentine's Day. Dragobetele semnifica iubirea, natura și renașterea. Este o sarbatoare vesela, in care romanii au o ocazie in plus pentru a cinsti iubirea. In continuare va prezentam mai multe tradiții…

- Dragobetele, fiul Babei Dochia, anunța renașterea naturii și infiriparea noilor povești de dragoste. Cu aceasta ocazie, Muzeul de Etnografie Brasov iși prelungește programul de vizitare și ii invita pe brașoveni la o ședința foto inedita, care va avea loc la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului…

- Anul acesta, Muzeul Județean organizeaza, in premiera, un eveniment de tradiție din calendarul activitaților salei, ajuns deja la a VI-a ediție, sub titulatura „Dragobete vs. Sfantul Valentin”, eveniment care va avea loc la sediul Muzeului de Etnografie „Vergu-Manaila” din strada Razboieni, nr. 8.…

- Mai multe sute de femei s-au adunat duminica la Moscova si in alte orase din Rusia pentru o actiune simbolica de sprijinire a sotiei lui Alexei Navalnii, Iulia Navalnaia, si a femeilor arestate dupa recentele manifestatii ale opozitiei, relateaza AFP. La o temperatura de -13 grade Celsius, aproximativ…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au impreuna trei copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Pe 9 februarie, de Sfantul Valentin, afaceristul i-a facut o surpriza soției lui, iar aceasta a publicat imediat imagine ape contul de socializare,…

- Semafoarele de pe cel mai important bulevard din Constanta vor fi in ton cu aceasta perioada in care indragostitii sarbatoresc atat Valentinersquo;s Day cat si Dragobetele. Exceptie fac semafoarele situate la intersectia bulevardului Tomis cu bulevardul Mamaia si cu strada Ion Ratiu, unde nu se poate…

- Ramasite din fostul studio al fotografului James E. Hale, o colectie ce contine numeroase portrete, intre care cele ale feministelor Susan B. Anthony si Elizabeth Cady Stanton, a fost descoperita de proprietarul unei case din Geneva, statul New York, scrie Le Figaro potrivit news.ro. David…

- Alex Bodi și Daria Radionova sunt mai siguri ca niciodata pe sentimentele lor, astfel ca la miezul nopții dintre ani, cei doi s-au sarutat cu patos fara pic de inhibiții. Se pare ca sfarșitul de an i-a facut sa-și etaleze iubirea in fața tuturor, fiind mai fericiți ca niciodata.