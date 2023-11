Stiri pe aceeasi tema

- Joi, se implinesc 82 de ani de la inființarea postului public teritorial Radio Romania Iași, la 2 noiembrie 1941. Cu acest prilej, maine, la sediul Radio Iași va avea loc prezentarea carții „Rost și randuiala in satul romanesc” a sociologului Eugen D. Neculau. Volumul editat de Marcel Lutic și de colega…

- Vrei sa afli ce este UniFEST și ce activitați am pregatit pentru voi in aceasta ediție? Nu divulgam niciun secret! Așadar, te așteptam cu nerabdare vineri, 3 noiembrie, la Conferința de Deschidere a acestei ediții, la ora 12:00, Primaria Iași, in sala Vasile Pogor. Dam start unui mare festival dedicat…

- Andra Andriuca in direct la Radio Iași. Artista ieșeana, Andra Andriuca iți lanseaza, astazi, 26 octombrie, de la ora 12:00, videoclipul piesei ”Se aude” pe YouTube. Mai multe detalii in matinal: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/10/26-oct-cantareata.mp3

- Primul laborator educațional pe patru roți, Fab Mobile, pleaca la drum in Moldova. Asociația Fab Lab Iași anunța demararea unei inițiative in premiera pentru regiunea Moldovei. Fab Mobile este un laborator educațional mobil menit sa imprieteneasca elevii cu tehnologia, in cele mai indepartate sau defavorizate…

- Festivalul Luminii, Bacau 2023, Parcul Cancicov. In prezent, ideea ca fericirea este un lucru mareț, in calea caruia trebuie sa alergam mereu, a devenit tot mai populara. Prinși in agitația vieții cotidiene, adesea uitam ca lucrurile marunte, precum un zambet, un cantec sau gasirea unui strop de lumina…

- Colegiul Medicilor Stomatologi Iasi va invita la Congresul CMS Iasi “TEHNICI CLASICE VERSUS DE VARF IN MEDICINA STOMATOLOGICA ACTUALA” Evenimentul se va desfasura in perioada 7-9 Septembrie 2023 Locația Palatul Culturii, Iași Invitat la Radio Iași este Prof. Univ. Dr Norina Consuela Forna: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/09/Norina-Forna.mp3

- Zile caniculare și harta țarii colorata de temperaturi ridicate. Elena Mateescu, director la Adminsitrația Naționala de Meteorologie in direct in matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/08/21-aug-meteo-BD.mp3

- Ajuta-ți copilul sa-și descopere vocea și propria sa poveste, apoi sa invețe secretele de a vorbi in fața multor oameni! Alatura-te in aceasta calatorie unde copiii vor invața sa iși exprime ideile cu incredere, sa capteze atenția audienței și sa transforme emoțiile in cuvinte puternice. Ajuta-ți copilul…