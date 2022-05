Fotografie de colecție. Recunoașteți personajele? Recunoașteți personajele din aceasta fotografie? Sunt doi artiști de televiziune foarte cunoscuți, iar poza este facuta de soția unuia dintre ei. “Ghicește protagoniștii, meniul, ce puneau la cale si cați bani mai aveau pana la salariu”, a postat prezentantorul de televiziune Dani Oțil pe pagina sa de Facebook. In fotografie apare el, Dani Oțil, impreuna cu actorul de comedie Mihai Bononete. Fotografia a starnit multe valuri de admirație pe rețeau de socializare, din partea fanilor celor doi. The post Fotografie de colecție. Recunoașteți personajele? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Robert Turcescu va reveni ca prezentator și moderator a unei emisiuni TV, dupa ce a lipsit de pe micile ecrane aproape opt ani. “Revin in televiziune. De luni pana joi, 16.00- 18.00, „Sub semnul intrebarii”, B1 Tv. Au trecut aproape 8 ani…”, anunțat, pe pagina sa de Facebook, jurnalistul…

- Criminaliști din Slovacia au sosit in Ucraina pentru a ajuta la investigarea crimelor de razboi comise de armata rusa. Informația a fost transmisa de procurorul general Iryna Venediktova, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „Experții criminaliști din Slovacia au ajuns in Ucraina.…

- Anton Pisaroglu, consultant politic pe probleme de relații internaționale al lui George Simion, a anunțat ca a rupt colaborarea cu acesta deoarece și-a dat seama ca politica președintelui AUR „devine periculoasa pentru Romania”. „Am evaluat de o perioada de timp incoace decizia de a ma alatura lui George…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) are un nou antrenor. Jucatoarea romana de tenis va fi pregatita de Patrick Muoratoglou. Anuntul a fost facut de cei doi pe retelele de socializare. „Astazi, incep un nou capitol in cariera mea de antrenor: acum sunt antrenorul cu norma intreaga al Simonei Halep. In ultimele…

- Unul dintre cei mai importanți lideri liberali, Ben Oni Adelean, transmite ca gruparea are nevoie de forțe proaspete și cere „o schimbare de macaz”. Indemnul sau vine in contextul in care 40 de lideri liberali au semnat o scrisoare prin care cer demiterea actualului președinte, Florin Cițu. „Partidul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apare intr-o fotografie ieșita din comun fața de ultimele sale apariții din ultima perioada. Chiar Zelenski a comentat asupra fotografiei: „Nu sunt sigur ca suntem normali”. Pe pagina de Facebook a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, apreciata de peste…

- Giorgi Dzhangirian, fostul președinte al Uniunii de Rugby Ucrainene, in varsta de 83 de ani, s-a alaturat armatei pentru a apara Kievul. Informația a fost facuta publica pe Facebook de catre Octavian Moraru, membru al Comitetului International Olimpic si presedinte al Rugby Europe. Fotografia cu Giorgi…

- Demisie la varf in Primaria Generala a Municipiului București: Edmond Niculușca, director adjunct al Administrației pentru Consolidari și consilier al primarului general Nicușor Dan a decis sa-și dea demisia. „Azi am demisionat din funcțiile pe care le dețin la Primaria Capitalei. O lecție pe care o…