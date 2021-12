Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia nonguvernamentala germana Sea-Watch a anuntat sambata ca a salvat in total 270 de migranti din zona centrala a Marii Mediteraneene, in cadrul a trei operatiuni de salvare intreprinse incepand de vineri de nava sa "Sea-Watch 3", informeaza AFP. "Sea Watch 3" a oferit asistenta pentru…

- Prințul Harry și Meghan Markle au dat publicitații o fotografie de Craciun, in care apar cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, in varsta de șase luni, relateaza BBC . Fotografia, care ii prezinta pe toți cei patru, a fost facuta de fotograful Alexi Lubomirski in aceasta vara, la casa cuplului…

- Ducii de Cambridge au prezentat fotografia care va aparea pe felicitarea oficiala de Craciun facuta alaturi de cei trei copii, in timpul unei excursii in Iordania de anul acesta. Noua imagine ii arata pe viitorul rege si regina ai Marii Britanii asezati alaturi de copiii lor, printul George,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) se bucura de apropierea Sarbatorilor de iarna.Sportiva iși incarca bateriile in sanul familiei. Simona Halep a postat pe contul de Instagram o fotografie de sezon, facuta in fața bradului de Craciun.Vezi imaginea pe realitateasportiva.net .

- Republicanul Thomas Massie, membru al Congresului american, este in centrul unui scandal, dupa ce a postat pe Twitter o fotografie de Craciun care a starnit indignarea publicului: el și alți șase membri ai familiei sunt in fața bradului, toți au in maini arme și zambesc, iar comentariul care insoțește…

- Londonezilor nu le-a placut cum arata bradul. Un brad de Craciun donat de orașul Oslo, Norvegia, a fost instalat la Londra. Toata lumea a facut haz pe seama lui. Fotografia copacului a fost postata pe Twitter de politicianul britanic David Kurten. „Pomul de Craciun de la Londra din 2021 este cea mai…

- Facuta la momentul potrivit, o fotografie poate transmite atat bucuria infinita a unui copil, cat și toata tristețea acestei lumi „inchisa‟ in ochii unui batran. Dorinel Sava, sau Doru, așa cum il cunosc prietenii, este un vrancean pasionat de fotografie care, de curand, a reușit sa le arate danezilor…

- Premierul sloven Janez Jansa, a carui țara se afla la președinția Consiliului Uniunii Europene, a starnit joi un scandal cu ecouri pana la cel mai inalt nivel european, dupa ce a distribuit o poza pe Twitter in care miliardarul american George Soros apare alaturi de mai multi europarlamentari. Fotografia…