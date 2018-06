Stiri pe aceeasi tema

- Un nigerian numit Azubuike si-a ingropat tatal cu tot cu un BMW X5 nou, posibil chiar in loc de un sicriu. O fotografie de la ceremonia de inmormantare a aparut pe Facebook, iar careva informatii referitoare la acest eveniment le-a relatat portalul local naija.ng.

- Imaginea cu mirele care plange in momentul in care iși vede femeia iubita in rochia de mireasa a impresionat mii de oameni. Povestea barbatului este de-a dreptul emoționanta. Tyrone Armitage, din Melbourne, Australia, a izbucnit in plans cand a vazut-o pe Kelly, partenera cu care are o relație de 11…

- O femeie a aflat din greseala ca sotul alaturi de care traia de 27 de ani o insela cu prostituata, iar reactia ei a devenit virala. The post I-a trimis fiicei mesajul scris pentru prostituata! Reactia sotiei cand a aflat face inconjurul lumii appeared first on Cancan.ro .

- Oamenii de știința au stabilit ca Soarele iși va incheia ciclul de viața peste zece miliarde de ani și va avea parte de o moarte dramatica. Daca pana acum nu se știa ce se va intampla ulterior, acum se știe.

- 30 de percheziții și 5 persoane reținute într-un dosar privind redobândirea frauduloasa a cetațeniilor românești. Oamenii legii au efectuat percheziții la la oficiile și domiciliile gestionarilor unor companii, procurorii anticorupție au ridicat documente, acte de identitate ale…

- CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg si-a asumat raspunderea fata de erorile retelei de socializare care au dus la scandalul "Cambridge Analytica”, el spunand, marti, in timpul audierii sale in comisiile de Comert si Juridic ale Senatului american, ca este greseala sa si ca ii pare rau. El a prezentat…

- O puternica alunecare de teren produsa in comuna Glodeni din judetul Dambovita, din cauza ploilor si topirii zapezii, a afectat opt case, gradini si drumuri. Autoritatile au decis ca sase familii sa fie evacuate, insa oamenii refuza sa-si paraseasca agoniseala de-o viata.

- Autoritațile române au deconspirat recent o grupare criminala specializata în sustragerea banilor din bancomate, din care faceau parte și moldoveni. O investigație realizata de IMPACT TV arata ca în spatele gruparii, care activa cu succes în mai multe țari ale lumii, sta…