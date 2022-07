Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Targu Mureș a achiziționat recent, in data de 14 iulie 2022, de la societatea SC Galeria Quadro SRL Cluj Napoca, un set de șapte picturi și lucrari grafice la prețul total de 81.601 de lei, cu TVA inclus. Contractul dintre cele doua entitați a fost semnat de catre Soos Zoltan –…

- Pentru a marca Ziua Aviației Romane și a Forțelor Aeriene!, miercuri, 20 iulie, aeronavele Bazei Aeriene 71 vor survola orașul, a anunțat in urma cu o ora Primaria Targu Mureș pe pagina sa de Facebook. In acest sens, astazi 19 iulie, vor avea loc antrenamente, astfel ca mai multe tipuri de avioane vor…

- Tragedie in localitatea Borcut, oraș Targu Lapuș. Un angajat al Primariei orașului Targu Lapuș (muncitor necalificat) a fost gasit astazi dimineața decedat. Imediat la fața locului au sosit echipele de cirminaliști care au deschis o ancheta. Ce spune IPJ Maramureș Astazi, la ora 05.30, polițiștii din…

- Incepand cu data de 1 mai 2022, Spitalul Clinic Județean Mureș asigura și Servicii de ingrijiri la domiciliu, atat in contract cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Mureș, cat și servicii la cerere. "Dosarele pentru pacienții eligibili pentru servicii decontate de catre CJAS Mureș se intocmesc…

- Serviciul Public Ecologie, Peisagistica și Salubrizare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Targu Mureș organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, pe perioada nedeterminata, de muncitor la Formația de Intreținere și Transport (1 post) și de muncitor…

- Targumureșenii sunt deja familiarizați cu LIME, avand in vedere programul pilot care s-a desfașurat anul trecut, a anunțat, marți, Primaria Targu Mureș. Potrivit reprezentanților instituției, la ultima ședința, Consiliul Local a votat proiectul de hotarare care a deschis oportunitatea tuturor firmelor…

- Litoralul romanesc are servicii proaste. Este un cliseu care anul acesta va ramane fara acoperire: nu este personal care sa asigure servicii, nici macar proaste. Operatorii din turism cauta cu disperare angajați și spun ca este cea mai grava situație de pana acum. Mulți se orienteaza in continuare catre…

- Conducerile Primariei Municipiului Targu Mureș și Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) din Romania – Filiala Targu Mureș au incheiat recent, in data de 20 aprilie 2022, un contract de prestari servicii care are ca obiect furnizare de "servicii de expertize obiecte de patrimoniu, in conformitate cu propunerea…